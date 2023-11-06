В Дагестане потребовали уволить преподавательницу за заявления о Газе

«На кураторском часу обсуждалось, что очень жалко весь палестинский народ, и именно их слабое звено — стариков, женщин и детей. Также говорилось о том, чтобы они не верили непроверенной информации и чтобы меньше проводили время в соцсетях, а больше занимались учебным процессом», — подчеркнула преподавательница.