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В театре рассказали о госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина

В Малом театре подтвердили ранее прозвучавшую в СМИ информацию о госпитализации своего художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Соломина.

В театре рассказали о госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина
© ТАСС

Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.

"Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", - сообщила она в беседе с РИА Новости.

По данным Mash, 88-летнему народному артисту стало плохо на прогулке, предварительно, причиной госпитализации актера и режиссера назван инсульт.