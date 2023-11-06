В театре рассказали о госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина
В Малом театре подтвердили ранее прозвучавшую в СМИ информацию о госпитализации своего художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Соломина.
Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.
"Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", - сообщила она в беседе с РИА Новости.
По данным Mash, 88-летнему народному артисту стало плохо на прогулке, предварительно, причиной госпитализации актера и режиссера назван инсульт.