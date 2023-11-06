СМИ: Юрий Соломин госпитализирован с инсультом
Народного артиста Юрия Соломина экстренно увезли в одну из московских больниц. По предварительным данным, у 88-летнего народного артиста инсульт, - информирует АИФ со ссылкой на данные Телеграм-каналов.
Инсульт стал причиной ухода из жизни младшего брата актера и режиссера – Виталия Соломина. Виталию стало плохо прямо во время спектакля «Свадьба Кречинского» в апреле 2002 года. Врачи больше месяца боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.
Юрий Соломин любим зрителями по многим фильмам – в частности, по лентам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства».
Юрий Мефодьевич Соломин, народный артист СССР, лауреат Государственных премий, родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1957 года служит в Малом театре, в 1988-м назначен его художественным руководителем. Избран президентом Ассоциации русских драматических театров, возглавляет фонд «Покровский собор на Красной площади».