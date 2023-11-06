СМИ: Юрий Соломин госпитализирован с инсультом

Народного артиста Юрия Соломина экстренно увезли в одну из московских больниц. По предварительным данным, у 88-летнего народного артиста инсульт, - информирует АИФ со ссылкой на данные Телеграм-каналов.

Инсульт стал причиной ухода из жизни младшего брата актера и режиссера – Виталия Соломина. Виталию стало плохо прямо во время спектакля «Свадьба Кречинского» в апреле 2002 года. Врачи больше месяца боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Юрий Соломин любим зрителями по многим фильмам – в частности, по лентам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства».