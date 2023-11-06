После жалобы Мизулиной блогеру Xolidayboy вручили повестку

Во время гастролей блогера и певца Ивана Минаева (Xolidayboy) ему вручили повестку в военкомат.Как сообщает Baza, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина несколько дней назад обратилась в полицию и потребовала от организаторов отменить его выступления. Причиной недовольства стали заявления блогера, который подчёркивал, что он украинец, и переживал из-за присоединения Крыма.
В понедельник в аэропорту Ставрополя ему вручили повестку. По данным СМИ, артист подлежал призыву, но продолжал гастрольную деятельность.
Продюсер Минаева Ульяна Почеко ранее заявляла журналистам, что его представители обратятся к правоохранителям со встречным заявлением против Мизулиной, поскольку опубликованные ей видео с блогером были записаны ещё задолго до начала спецоперации. По мнению Почеко, глава Лиги безопасного интернета занимается травлей артистов ради личного хайпа.
Ранее «ГлагоL» сообщал, что Мизулина призвала отменить выступление певицы Елены Темниковой в Санкт-Петербурге на празднике «Алые паруса». Мизулина обратила внимание не некоторые комментарии в Сети, в которых пользователи просят отменить концерт певицы из-за того, что та выступала против проведения спецоперации на Украине. Певица тогда всё же выступила перед выпускниками.