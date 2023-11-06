После жалобы Мизулиной блогеру Xolidayboy вручили повестку

Во время гастролей блогера и певца Ивана Минаева (Xolidayboy) ему вручили повестку в военкомат.Как сообщает Baza, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина несколько дней назад обратилась в полицию и потребовала от организаторов отменить его выступления. Причиной недовольства стали заявления блогера, который подчёркивал, что он украинец, и переживал из-за присоединения Крыма.

© ГлагоL

В понедельник в аэропорту Ставрополя ему вручили повестку. По данным СМИ, артист подлежал призыву, но продолжал гастрольную деятельность.

Продюсер Минаева Ульяна Почеко ранее заявляла журналистам, что его представители обратятся к правоохранителям со встречным заявлением против Мизулиной, поскольку опубликованные ей видео с блогером были записаны ещё задолго до начала спецоперации. По мнению Почеко, глава Лиги безопасного интернета занимается травлей артистов ради личного хайпа.