Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы

Активисты водрузили знамя Победы над зданием украинского посольства в Леонтьевском переулке в Москве.

Акция приурочена к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Telegram-канал «Zащитники».

Посольство Украины в Москве перестало функционировать 24 февраля 2022 года. Спустя время с флагштока спустили украинский флаг, со здания демонтировали табличку о нахождении там представительства.