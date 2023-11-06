Выписки об апостиле станут доступны через госуслуги
В России появится обновленный электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, сообщается на сайте Правительства.
Апостиль — это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Апостиль используется для подтверждения за границей законности и подлинности выданного в России документа.
Согласно постановлению Правительства, реестр апостилей интегрируют с государственными информационными системами, чтобы граждане могли получать выписки о проставленном апостиле через портал госуслуг. В кабмине отметили, что теперь процедура апостилирования документов об образовании станет проще и быстрее.
«Человеку будет достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Также можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штриховым кодом, которая содержится в реестре апостилей», — говорится в сообщении.