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Выписки об апостиле станут доступны через госуслуги

В России появится обновленный электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, сообщается на сайте Правительства.

Выписки об апостиле станут доступны через госуслуги
© Парламентская газета

Апостиль — это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Апостиль используется для подтверждения за границей законности и подлинности выданного в России документа.

Согласно постановлению Правительства, реестр апостилей интегрируют с государственными информационными системами, чтобы граждане могли получать выписки о проставленном апостиле через портал госуслуг. В кабмине отметили, что теперь процедура апостилирования документов об образовании станет проще и быстрее.

«Человеку будет достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Также можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штриховым кодом, которая содержится в реестре апостилей», — говорится в сообщении.