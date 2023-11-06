Выписки об апостиле станут доступны через госуслуги

В России появится обновленный электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, сообщается на сайте Правительства.

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Апостиль — это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Апостиль используется для подтверждения за границей законности и подлинности выданного в России документа.

Согласно постановлению Правительства, реестр апостилей интегрируют с государственными информационными системами, чтобы граждане могли получать выписки о проставленном апостиле через портал госуслуг. В кабмине отметили, что теперь процедура апостилирования документов об образовании станет проще и быстрее.