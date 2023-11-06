В России построят железную дорогу между Крымом и Ростовом-на-Дону

В России началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом, которая будет проходить по территории запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, дорога будет способствовать экономическому развитию области.

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Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство, — сказал Балицкий.

Он отметил, что существующая дорога вдоль, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху уже устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.

Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности, — заявил глава области.