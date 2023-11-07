Синоптик назвал причину повторения ледяного дождя в Приморье

"Дело в том, что в этом году все еще сохраняется тепловая аномалия, которую мы наблюдали все лето и осень. Даже сейчас с учетом постепенного понижения температурного фона он остается на 2-4 градуса выше нормы. И то, что зародившийся над Желтым морем при температуре около плюс 30 градусов циклон добрался до Приморского края, является следствием аномального тепла", - рассказал Кубай.