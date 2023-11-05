В южных регионах России появилось аномальное красное свечение

В некоторых регионах России в небе появилось аномальное красное свечение
Аномальное красное свечение появилось в небе некоторых регионов России, в том числе южных, а также в Белоруссии и на Украине.
Отмечается, что феномен наблюдали в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей.
В качестве причины свечения называется сильная магнитная буря.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал подробности о природных аномалиях, которые наблюдаются в европейской части России.