$93.04-0.1499.01+0.01

В некоторых регионах России в небе появилось аномальное красное свечение

Аномальное красное свечение появилось в небе некоторых регионов России, в том числе южных, а также в Белоруссии и на Украине.

В южных регионах России появилось аномальное красное свечение
© соцсети

Отмечается, что феномен наблюдали в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей.

В качестве причины свечения называется сильная магнитная буря.

Землю неожиданно накрыла магнитная буря

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал подробности о природных аномалиях, которые наблюдаются в европейской части России.