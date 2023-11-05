Россиянин потерял полмиллиона рублей после отмены авиарейса в Стамбул

Москвич потерял 500 тысяч рублей после отмены рейса Москва – Стамбул авиакомпании Turkish Airlines. Из Турции россиянин планировал стыковочными рейсами отправиться в Мексику, и заранее заказал билеты и номера в отелях. Об этом сообщает портал msk1.ru.

Житель столицы Артур купил билеты и забронировал отели за 8 месяцев, чтобы провести отпуск с супругой в Мексике. Пара должна была вылететь из Москвы в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочных рейсах.

Однако рейс из Внуково в Стамбул неожиданно отменили, и билеты на стыковочные рейсы пропали, поскольку они были невозвратными. Кроме того, половина отелей не вернула деньги из-за превышения сроков.

В итоге Артур потерял «500 тысяч из семейного бюджета».

При этом авиакомпания не предложила выход из положения. Все билеты эконом-класса оказались распроданы на неделю вперед, а за бизнес-класс необходимо было доплатить еще полмиллиона рублей.