В РФ прокомментировали отказ Запада расследовать взрывы "Северных потоков"

Отказ Запада расследовать взрывы на «Северных потоках» является формой правого нигилизма, разрушающей международные отношения. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, сообщает РИА Новости.

По мнению Зорькина, не следует считать, что Запад представляет демократические силы в противостоянии с Россией. С подачи США и ЕС в сфере международных отношений царят антидемократизм и разрушительство — «самые выразительные формы правового нигилизма». Это показал пример с расследованием теракта на «Северных потоках».

«России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но даже отказывают в расследовании взорванных "Потоков"», — сказал Зорькин.