Умер народный артист РФ Владимир Белецкий

Умер народный артист РФ, актер из "Улиц разбитых фонарей" Владимир Белецкий
Ушел из жизни советский и российский актер театра и ТВ Владимир Борисович Белецкий. Массовому зрителю он знаком по пятнадцатому сезону "Улиц разбитых фонарей".
Владимир Белецкий родился в 1938 году. В 1975-м окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Караганды, Новомосковска, в Ивановском драматическом театре.
На его сценическом счету - Барон в горьковском "На дне", Жевакин в "Женитьбе" Гоголя, Сорин в "Чайке", Билли Бонс в "Острове сокровищ".
В 1983-м Белецкому было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м - народного.
Об уходе актера сообщил портал "Кино-театр.ру".