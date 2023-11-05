Умер народный артист РФ Владимир Белецкий

Ушел из жизни советский и российский актер театра и ТВ Владимир Борисович Белецкий. Массовому зрителю он знаком по пятнадцатому сезону "Улиц разбитых фонарей".

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Владимир Белецкий родился в 1938 году. В 1975-м окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Караганды, Новомосковска, в Ивановском драматическом театре.

На его сценическом счету - Барон в горьковском "На дне", Жевакин в "Женитьбе" Гоголя, Сорин в "Чайке", Билли Бонс в "Острове сокровищ".

В 1983-м Белецкому было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м - народного.