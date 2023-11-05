В Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
В Крыму приступили к подсчету ущерба, который был нанесен республиканскому бюджету энергетической блокадой со стороны Украины. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, передает РИА Новости.
До этого анонсировалось, что новый иск Крыма к властям Украины будет о возмещении ущерба, причиненного энергетической блокадой.
Глава крымского парламента уведомил, что у них уже состоялось первое заседание по этому делу, и сумма заявленных потерь больше, чем по водной блокаде.
«У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятнзатем — физиого уровня экологическую катастрофу», — заявил он и пояснил, что сперва иск будет подан по ущербу, нанесенному республике, а ческим и юридическим лицам.
Общая сумма взыскания однозначно превысит ущерб от водной блокады, добавил Константинов.
Ранее Арбитражный суд Крыма в полном объеме удовлетворил первый иск к властям Киева об ущербе бюджету республики от водной блокады, сумма взыскания составила более 152,6 миллиарда рублей. Также Общественная палата подала иск о признании за жителями Крыма права на компенсацию морального вреда.