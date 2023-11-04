Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — сообщала она.