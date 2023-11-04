Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску
Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение мужа певицы Вики Цыгановой Вадима в том, что она якобы причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Об этом она написала в своем тelegram-канале.
«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — сообщала она.
Ранее в официальном тelegram-канале Вики Цыгановой появилось видео, на котором ее супруг сообщил, что в доме проходят обыски. При этом в подписи к видео было указано, что к обыскам имеет отношение Ксения Собчак.