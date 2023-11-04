Патриарх рассказал, кто помог вернуть Казанскую икону Богоматери

Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Божией матери много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава РПЦ заявил, что ранее считавшаяся утерянной икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди.

«В какой-то момент икона была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку... искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи», – приводит РИА «Новости» слова патриарха.

По словам предстоятеля, люди, в руках которых ранее была икона, не считали ее настоящей: она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других подарочных работ. Патриарх Кирилл заявил, что рассматривая иконы, «обрел вот этот образ» и сначала подумал, что икона – очень искусно сделанная подделка.

Между тем, уточняется, что найденный главой РПЦ образ – Московская Казанская икона Божией Матери – ранняя копия явленной в Казани иконы XVI века, ее утратили в 1918 году. Сам же оригинал иконы, похищенной в 1904 году в Казани, так и не нашли. По версии следствия, она была сожжена вором в печи.

Ранее патриарх доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до своего исчезновения, и совершил перед ней молебен.