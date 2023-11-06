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Бывший протодиакон Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства

Лишённый священного сана протодиакон Андрей Кураев сообщил, что уехал из России в День народного единства.

Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства
© РИА Новости

«Забавно вышло: откололся в день народного единства», — написал Кураев в своём Telegram-канале.

Он прикрепил к посту фотографию с чемоданами, на фото видна надпись на чешском языке.

Ранее Кураев сообщил, что покидает Россию и едет в Прагу, где жил в детстве.

В апреле сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Кураева лишили священного сана.

Никулинский суд Москвы в августе 2022 года оштрафовал Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских вооружённых сил.

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