Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства

Лишённый священного сана протодиакон Андрей Кураев сообщил, что уехал из России в День народного единства.

«Забавно вышло: откололся в день народного единства», — написал Кураев в своём Telegram-канале.

Он прикрепил к посту фотографию с чемоданами, на фото видна надпись на чешском языке.

Ранее Кураев сообщил, что покидает Россию и едет в Прагу, где жил в детстве.

В апреле сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Кураева лишили священного сана.