Эксперты рассказали, как избежать фальшивых билетов на «Щелкунчик»

Эксперты рассказали, как попасть на вызвавший ажиотаж спектакль «Щелкунчик» и не стать жертвой мошенников. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Предварительная продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре началась 4 ноября. Ситуацией уже воспользовались мошенники и спекулянты.

В интернете появились предложения занять место в очереди в кассу или приобрести билет у перекупщиков.

«Чтобы уберечься от перекупщиков, не стоит покупать билеты на улице. Если они оформлены на другое лицо, вас не пропустят и вы потеряете деньги», – предупредил адвокат Евгений Шаламов.

По его словам, единственный надежный вариант — приобрести билеты в Большом театре.

Как сказано на сайте Большого театра, предварительные продажи пройдут 4–5, 11–12 и 18–19 ноября. Показ зависит от времени покупки. Так, 4–5 ноября будут продавать билеты на показы с 23 по 28 декабря.

В первые дни билеты будут продавать только в кассах театра и лишь тем, кто лично собирается на спектакль. Можно приобрести билет себе, для своих детей, и для одного совершеннолетнего члена семьи. Сотрудники охраны выдадут браслеты с номером очереди. Всего их раздают не более 400 в день.

Кассиру необходимо предъявить неповрежденный браслет с номером очереди, документы, удостоверяющие личность покупателя и его родственников.

Оставшиеся после предпродажи билеты станут доступны для покупки на сайте и в кассах театра. В этот период допускается покупка билетов для любых зрителей.