Шестиклассница ушла из дома к жениху в Пензу

Шестиклассница взяла такси и уехала на вокзал с тем, чтобы отправиться к жениху в Пензу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным портала, 12-летняя девочка проживала в селе Дубовый Овраг (под Волгоградом). Хорошо училась, никуда из дома не сбегала.

С «женихом» школьница предположительно познакомилась в социальных сетях.

Через некоторое время после знакомства шестиклассница заявила матери, что бросает учебу и направляется к молодому человеку, проживающему в Пензе.