Шестиклассница ушла из дома к жениху в Пензу

СМИ: шестиклассница уехала к жениху в Пензу из села под Волгоградом
Шестиклассница взяла такси и уехала на вокзал с тем, чтобы отправиться к жениху в Пензу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным портала, 12-летняя девочка проживала в селе Дубовый Овраг (под Волгоградом). Хорошо училась, никуда из дома не сбегала.
С «женихом» школьница предположительно познакомилась в социальных сетях.
Через некоторое время после знакомства шестиклассница заявила матери, что бросает учебу и направляется к молодому человеку, проживающему в Пензе.
Она вызвала такси и уехала из села. Полиция ведет поиск ребенка, устанавливает личность потенциального супруга, ищет таксиста, который увез девочку.
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