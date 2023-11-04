Red Wings сократила число полетов между Россией и Израилем

Авиакомпания Red Wings сокращает программу полетов между городами России и Израилем. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, передает РИА Новости.

«Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи», — говорится в сообщении.

Там отметили, что информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности.

До этого стало известно, что авиакомпания Red Wings собирается запустить рейсы из питерского аэропорта Пулково в Тбилиси. Также сообщалось, что авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Там добавили, что в настоящее время авиакомпания выполняет программу полетов в полном объеме, в соответствии с регулярным расписанием.

14 октября стало известно, что авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров.