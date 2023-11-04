Названы самые популярные зарубежные маршруты на ноябрьские праздники

Во время ноябрьских праздников большинство россиян отправилось на отдых в Турцию и Белоруссию. Также спросом пользовались республики Закавказья и Средней Азии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис «Купибилет».

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Самым популярным зарубежным направлением стала Турция. Спрос на билеты туда вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними ноябрьскими праздниками.

Турция заняла долю в 22% от всех международных билетов.

Следом расположились Белоруссия (18%), Узбекистан (13%), Армения (12%), Казахстан (11%), Грузия (7%), ОАЭ (5%), Азербайджан (3%), Австрия (2%), Катар и Венгрия (по 1%).

За год цены на билеты выросли в среднем на 35%, с 31 075 до 42 007 рублей.