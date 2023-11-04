В Думе решили возобновить тестирование депутатов на COVID-19

Тестирование депутатов Госдумы на коронавирус будет возобновлено на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты. ТАСС
Тестирование парламентариев будет проводиться в здании Госдумы непосредственно перед заседанием. В исключительных случаях депутатам разрешается провериться на наличие инфекции вне здания нижней палаты 6 ноября. News.ru
Ограничения, введённые из-за COVID-19, полностью сняли в нижней палате парламента в начале лета 2022 года. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что за полгода ни один из депутатов не заразился коронавирусом. Говорит Москва