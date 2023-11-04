СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу

Киев заочно предъявил обвинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает RT. СБУ обвиняет главу РПЦ по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооруженной агрессии» и о «планировании и ведении агрессивной войны». В ведомстве не называют имени, но, судя по опубликованной фотографии, речь о патриархе Кирилле.
В СБУ также заявили, что предстоятель РПЦ одним из первых поддержал СВО и «распространяет нарративы Кремля».
Ранее Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.