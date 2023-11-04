Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге Сибири

В предстоящее воскресенье, 5 ноября, резкое похолодание ожидается в Республике Тыва и Иркутской области, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, там, как и в соседней Якутии, температурный фон будет ниже климатической нормы.

В Республике Тыва и Иркутской области с 5 ноября ожидается резкое — на 8–10 градусов — понижение температурного фона. В рабочие дни там возможны морозы от 17 до 25 градусов, — рассказал Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в этих регионах, как и в соседней Якутии, температура воздуха будет ниже многолетней климатической нормы на семь-восемь градусов. Кроме того, с 6 по 8 ноября сильные холода прогнозируются на юге Дальнего Востока — в Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Амурской области.

Сейчас в Якутии должны трещать 25-градусные морозы. Но до этого там было весьма тепло — температура была на пять-шесть градусов выше нормы, а с 5 по 8 ноября температура будет, напротив, ниже климатической нормы. Морозы там уже будут до 30–34 градуса, — спрогнозировал Вильфанд.