Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении президентской премии патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Указ был опубликован в субботу, 4 ноября, на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что премия присуждается патриарху за вклад в укрепление единства российской нации. Также отмечается, что решение принято после рассмотрения соответствующего предложения совета при президенте РФ.

— Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2023 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, — сообщается в тексте указа.

После литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим с призывом молиться за страну, президента, воинство, а к монахам — посещать госпитали, в которых лечатся раненые бойцы спецоперации.