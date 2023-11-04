Около сотни российских туристов застряло в Китае

Порядка ста российских туристов ожидают на китайской таможне в Хэйхэ возможности возвращения в Благовещенск из-за сложной гидрологической ситуации на реке Амур. Об этом сообщили в минэкономразвития Приамурья.

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«По данным на середину дня 4 ноября, на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан», — заявлено на официальном сайте министерства.

Там добавили, что в связи с ухудшением погодных условий и переходом на перевозку на судах на воздушной подушке, международные пассажирские перевозки в направлении Благовещенска-Хэйхэ остаются затруднительными.