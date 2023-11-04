Патриарх Кирилл представил считавшуюся утерянной икону

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной свыше ста лет назад. Об этом пишет РИА «Новости».

© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Литургия в храме проходит по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери.

По словам патриарха, обретение подлинника можно отнести к историческим событиям, так как образ является национальной святыней России.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — подчеркнул Кирилл.

Напомним, что в 1904 году икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими похитителями во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.