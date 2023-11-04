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Патриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной свыше ста лет назад. Об этом пишет РИА «Новости».

Патриарх Кирилл представил считавшуюся утерянной икону
©  пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Литургия в храме проходит по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери.

По словам патриарха, обретение подлинника можно отнести к историческим событиям, так как образ является национальной святыней России.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — подчеркнул Кирилл.

Напомним, что в 1904 году икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими похитителями во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.

Вместе с тем, священнослужители полагали, что икона сохранилась. Так, 22 июля 2016 года патриарх предположил, что образ не уничтожен - просто не пришло время его явления.

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