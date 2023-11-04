Патриарх Кирилл представил считавшуюся утерянной икону

Патриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной свыше ста лет назад. Об этом пишет РИА «Новости».
Литургия в храме проходит по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери.
По словам патриарха, обретение подлинника можно отнести к историческим событиям, так как образ является национальной святыней России.
«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — подчеркнул Кирилл.
Напомним, что в 1904 году икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими похитителями во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.
Вместе с тем, священнослужители полагали, что икона сохранилась. Так, 22 июля 2016 года патриарх предположил, что образ не уничтожен - просто не пришло время его явления.