Симоньян пошутила над возвращением Пугачевой

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала возвращение артистки Аллы Пугачевой на родину на своей странице в социальной сети.

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Возвращение Пугачевой вызвало у журналистки негодование. Распространившееся в медиапространстве видео, где Примадонна выходит из вокзала, Симоньян разместила на своей странице в социальной сети, добавив к нему едкий комментарий.

— Только я слышу в начале видео женский голос: «Ну простите меня, пожалуйста! Я ж не специально»?, — спрашивает у подписчиков журналистка в своем Telegram-канале.

Симоньян не раз высказывалась в адрес Пугачевой после отъезда артистки. Так, по ее словам, всем известно, что российский артист Максим Галкин* женился на Пугачевой ради карьеры и денег. Журналистка также заявила, что Галкин имеет нетрадиционную ориентацию и об этом якобы знают все.

В одном из интервью Маргарита Симоньян поставила в пример уехавшим из России звездам шоу-бизнеса поэтессу Анну Ахматову, которая не покинула родину даже в трудные времена, хотя у нее была возможность эмигрировать.