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Росавиация передала часть рейсов "Уральских авиалиний" другим перевозчикам

Часть международных рейсов "Уральских авиалиний" передали другим авиакомпаниями. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Часть рейсов "Уральских авиалиний" передали другим перевозчикам
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Ведомство со ссылкой на данные по допуску на международные рейсы заявило, что часть этих рейсов передадут до того момента, пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией.

"Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение о приостановке рейсов в Тель-Авив из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Полеты приостановлены до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации в стране.