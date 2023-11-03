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Более 30 тыс. граждан Таджикистана обучаются в вузах России

Более 45 тыс. граждан Таджикистана обучаются за рубежом, из них свыше 30 тыс. учатся в российских вузах. Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Абдухалил Давлатали Гафурзода.

Более 30 тыс. граждан Таджикистана обучаются в вузах России
© РИА Новости

"На сегодняшний день более 45 тыс. наших граждан, нашей молодежи учатся за рубежом, из их числа - более 30 тыс. находятся в вузах РФ", - сказал он, выступая в Москве на XV Ассамблее русского мира.

Ректор добавил, что в Таджикистане также успешно работают филиалы российских вузов. Кроме того, в 2023 году отмечалось 15-летие образования Славянского университета в Таджикистане, где обучение ведется по российским образовательным стандартам.

В своем выступлении Гафурзода отметил богатство русского языка и его востребованность в Таджикистане. Ректор, в частности, указал, что власти Таджикистана поддерживают русские школы, работающие в республике.

По его словам, Академия государственного управления при президенте Республики Таджикистан сотрудничает более чем с 60 вузами РФ. В рамках этих соглашений реализуется программа академической мобильности студентов и магистрантов, обмен профессорским и преподавательским составами, проводятся совместные научно-исследовательские работы, конференции, семинары, круглые столы и тренинги. Также ведутся программы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, научно-педагогических кадров и сотрудников.