Более 30 тыс. граждан Таджикистана обучаются в вузах России

Более 45 тыс. граждан Таджикистана обучаются за рубежом, из них свыше 30 тыс. учатся в российских вузах. Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Абдухалил Давлатали Гафурзода.

"На сегодняшний день более 45 тыс. наших граждан, нашей молодежи учатся за рубежом, из их числа - более 30 тыс. находятся в вузах РФ", - сказал он, выступая в Москве на XV Ассамблее русского мира.

Ректор добавил, что в Таджикистане также успешно работают филиалы российских вузов. Кроме того, в 2023 году отмечалось 15-летие образования Славянского университета в Таджикистане, где обучение ведется по российским образовательным стандартам.

В своем выступлении Гафурзода отметил богатство русского языка и его востребованность в Таджикистане. Ректор, в частности, указал, что власти Таджикистана поддерживают русские школы, работающие в республике.