Путин поприветствовал муфтия словами «алейкум ас-салям»

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты (ОП) поприветствовал главу Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова словами «алейкум ас-салям». Трансляция встречи доступна в Telegram-канале Кремля.

«Уважаемый Владимир Владимирович, салам алейкум», — обратился муфтий к главе государства.

В ответ Путин взял микрофон и в поприветствовал священнослужителя.

«Алейкум ас-салям», — сказал президент с улыбкой.