Из деревенского подростка в инфобизнесмена: кто такой Аяз Шабутдинов

В пятницу, 3 ноября, СМИ сообщили о задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Предположительно, его подозревают в мошенничестве. Бизнес-коуч продает «мотивационные курсы» для тех, кто желает начать бизнес, а сам заявляет, что стал миллиардером будучи выходцем из небольшой деревни.

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«Рамблер» рассказывает, кто такой Шабутдинов и на чем он смог заработать.

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Школьные и университетские годы

Аяз Рифатович Шабутдинов родился 21 октября 1991 года в столице Удмуртии Ижевске. В 4 года он переехал вместе с родителями в поселок Куеда Пермского края, о чем рассказывает в биографии на собственном сайте. В 90-е у семьи не было денег, а в прихожей старого дома «росли грибы».

После окончания 9-го класса Шабутдинов уехал в Ижевск, где окончил 10 и 11-й класс гимназии. В 2009 году поступил в Удмуртский государственный университет, а в 2014-м получил диплом по специальности «государственное и муниципальное управление». Еще со школы он играл в КВН и некоторое время, как и многие «веселые и находчивые», работал ведущим на мероприятиях.

Первый бизнес он начал еще в 14 лет: при финансовой поддержке отца торговал сладостями и игрушками в Куеде. Позже помогал родителям в семейном бизнесе — его отец возглавлял Куединский пивоконсервный завод, а сейчас занимается производством безалкогольных напитков. Однако тогда он был не столь прибыльным и около года Шабутдинов помогал родителям с развитием производства. По словам Аяза, за год выручка завода отца выросла с 300 тысяч до 1,2 млн рублей в месяц.

Позднее Шабутдинов открыл собственный бизнес. В 2013 году, во время поездки в Екатеринбург, ему приглянулся местный хостел и вместе с приятелем он открыл аналогичную организацию в Ижевске. Они арендовали квартиру в центре, сколотили двухъярусные кровати, поставили стиральную машинку и дали рекламу на «Авито». Так и появился первый проект Аяза — Like Hostel. Вскоре в проект пришли инвесторы и новые хостелы стали появляться в других городах России и СНГ по франшизе.

Почти сразу после открытия первого хостела Аяз занялся проектом Coffee Like. Первая кофейня запустилась в ноябре 2013 года рядом с Удмуртским государственным университетом. Его партнером Шабутдинова стал Зуфар Гарипов. Впоследствии предприниматели упаковали предприятие во франшизу и стали продавать. Сеть быстро росла благодаря минимальным вложениям: компания Julius Meinl предоставляла бесплатную кофемашину в обмен на обязательство закупать у неё кофейные зёрна, а для открытия точки было достаточно площади в 3-4 квадратных метра.

Отметим, что в 2017-м году из бизнеса вышел Гарипов, о чем сообщал «Коммерсант». Аяз продал долю в 75,5% спустя год, о чем также писала газета. Сейчас владельцами сети стали ее основные инвесторы.

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Переход к инфобизнесу

К 23 годам Шабутдинов был совладельцем уже 25 компаний и создал холдинг Like. Под брендом создавались сети общепита, фотошкол, автошкол, барбершопов, салонов красоты. Аяз заявлял, что в 2014 году смог заработать 30 млн чистой прибыли, а в 2017 году вышел на миллиард выручки, о чем бизнесмен писал на своей странице во «ВКонтакте».

Количество фирм он объясняет тем, что на 80% разные бизнесы одинаковы, а 20% — «это уже специфика». Он искал партнеров, кто разбирается в специфике, и учил их всему остальному. При этом система эта неоднократно сдавала сбои — результате к 2018-м году у него осталось лишь 10 предприятий. Основная доля выручки приносил один из них — бизнес-школа «Лайк Центр».

Сама организация позиционировалась Аязом как «центр поддержки и развития предпринимательства». Сейчас же презентация организации несколько поменялась: теперь она является «технологической образовательной компанией для предпринимателей». На сайте «Лайк Центра» говорится, что обучение пойдет как тем, кто еще не начал бизнес, так и тем, кто хочет «масштабировать» имеющееся дело и повысить свои доходы. Шабутдинов предлагает как бесплатные вебинары, так и платные курсы.

Например, один из продуктов — «Университет бизнеса». В нем предпринимателей, по словам Шабутдинова, учат развивать свои компании. Стоимость по сравнению с некоторыми продуктами довольно небольшая — от 300 тысяч рублей за два года или от 8300 рублей в месяц.

Еще один проект — «Миллиарды». Мероприятие проходит офлайн и предлагает послушать лекции от различных предпринимателей. Точная цена на текущий момент не указана — на ближайшую дату все билеты проданы. Запись возможна лишь на 3 декабря.

Самая дорогая программа — МсА. Приобрести его можно за 1,5 млн рублей. Шабутдинов называет его «клубом-акселератором», который позволит любому бизнесмену стать лидером в своей нише. Однако иногда столь дорогой пакет услуг от «Лайк Центра» отдают бесплатно, как подарок к другим продуктам. Также в 2024 году организация должна провести «бизнес-тусовку» в Сочи. Билеты — от 55 до 200 тысяч рублей. Принять участие в ней собираются топ-менеджеры «Лайк-центра».

Основным способ продвижения «Лайк Центра» стали блоги Шабутдинова. Там он размещал информацию о своих успехах в бизнесе, а также публиковал отзывы покупателей его курсов. Манера обращения Аяза стала узнаваемой, хоть для многих и раздражающих. В постах он публиковал кадры красивой жизни, заявляя, что любой человек может столько же заработать.

Кроме того, «Лайк Центр» активно закупал рекламу, в том числе у крупных блогеров, и даже использовал звезд. Например, в этом году Шабутдинов пригласил на свой вебинар Ивана Урганта. Шоумен устроил ему «прожарку», которую «Лайк Центр» после использовал в своем продвижении.

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Критика

Как пишет «Секрет Фирмы», многие франчайзи Шабутдинова так и не смогли добиться успеха и якобы даже не получили поддержки от него. Курсы также активно критикуют, называя их «промывкой мозгов».

Портал 59.ru также писал, что Шабутдинова при продаже критиковали в притягивании фактов. Например, ученики «Лайк Центра» рассказывали об учебе и говорили о размере заработанных денег, не уточняя, выручка это или прибыль. Некачественную информацию в них также замечали, как и сомнительные предложения, вроде идеи покупать товары в Китае и просто продавать их с огромной накруткой на маркетплейсах.

Одним из открытых критиков был инвестор и франчайзи Семен Бойко. Сперва он хвалил продукты Аяза, однако летом 2023 года на своем YouTube и в соцсетях стал активно критиковать. Предприниматель утверждал, что задача Шабутдинова — просто собрать как можно больше денег с людей, а его организация якобы не выполняет обязательств.

В одном из постов он утверждал, что во время обучения в «Лайк Центре» потерял 10 млн рублей. Средства он вложил в продукты бизнес-школы и проекты ее учеников. Как сообщает Forbes, на некоторое время Бойко пропал, а после заявил, что больше не собирается кого-либо разоблачать и хочет просто «заниматься своей жизнью».