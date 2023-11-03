На «Госуслугах» появился новый сервис

На портале государственных услуг внедрена функция проверки действительности и подлинности паспорта, сообщается в соцсетях Минцифры России. Парламентская газета
"Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами", — пояснили в ведомстве. Вечерняя Москва
Для проверки паспорта необходимо ввести серию и номер документа, а также указанные там фамилию и имя. Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус "действительный". Если паспорт подлинный, но его срок действия истек, появится статус "недействительный", если паспорт поддельный - статус "данные не найдены". ТАСС