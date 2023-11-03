Самые красивые во Вселенной. Как выглядят соперницы «Мисс Россия»

Накануне «Мисс Россия» показала национальное платье, в котором она будет бороться за титул главной красавицы планеты. Автором платья стала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова, а при создании она вдохновлялась мотивами русских сказок и, в частности, одноименной картиной Михаила Врубеля , сообщает РБК.

Всего же за титул «Мисс Вселенной» поборются 86 конкурсанток со всего мира. Мы решили выбрать 20 из них, чтобы показать вам, какие девушки составят конкуренцию русской красавице. Среди них на сцену выйдут как молодые студентки, еще только начинающие свой путь в мире моды, так и состоявшиеся модели с миллионной армией поклонников в соцсетях.