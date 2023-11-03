$93.17-0.1199.00+0.56

Самые красивые во Вселенной. Как выглядят соперницы «Мисс Россия»

Slide 1 of 27
Со Юн Ким 28-летняя "Мисс Южная Корея"
1/22
Со Юн Ким 28-летняя "Мисс Южная Корея" 
© Соцсети
Джамила Уирас 23-летняя "Мисс Намибия"
2/22
Джамила Уирас 23-летняя "Мисс Намибия" 
© Соцсети
"Мисс США" 24-летняя Ноэлия Войт
3/22
"Мисс США" 24-летняя Ноэлия Войт 
© Соцсети
Марина Мачете 28-летняя "Мисс Португалия"
4/22
Марина Мачете 28-летняя "Мисс Португалия" 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

"Мисс Великобритания" 28-летняя Джессика Пейдж
5/22
"Мисс Великобритания" 28-летняя Джессика Пейдж 
© Соцсети
Диана Лейр 26-летняя "Мисс Франция"
6/22
Диана Лейр 26-летняя "Мисс Франция" 
© Соцсети
Хелена Блейхер 24-летняя "Мисс Германия"
7/22
Хелена Блейхер 24-летняя "Мисс Германия" 
© Соцсети
Кармен Панепинто 24-летняя "Мисс Италия"
8/22
Кармен Панепинто 24-летняя "Мисс Италия" 
© Соцсети
Томирис Заир 20-летняя "Мисс Казахстан"
9/22
Томирис Заир 20-летняя "Мисс Казахстан" 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Бриони Говендер 27-летняя "Мисс ЮАР"
10/22
Бриони Говендер 27-летняя "Мисс ЮАР" 
© Соцсети
Мелисса Флорес 25-летняя "Мисс Мексика"
11/22
Мелисса Флорес 25-летняя "Мисс Мексика" 
© Соцсети
Мария Бречане 19-летняя "Мисс Бразилия"
12/22
Мария Бречане 19-летняя "Мисс Бразилия" 
© Соцсети
Майя Абуль Хосн 25-летняя "Мисс Ливан"
13/22
Майя Абуль Хосн 25-летняя "Мисс Ливан" 
© Соцсети
Морайя Уилсон 22-летняя "Мисс Австралия"
14/22
Морайя Уилсон 22-летняя "Мисс Австралия" 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Намуунзул Батмагнай 24-летняя "Мисс Монголия"
15/22
Намуунзул Батмагнай 24-летняя "Мисс Монголия" 
© Соцсети
Буй Куинь Хоа 25-летняя "Мисс Вьетнам"
16/22
Буй Куинь Хоа 25-летняя "Мисс Вьетнам" 
© Соцсети
Брук Брук-Джэксон 21-летняя "Мисс Зимбабве"
17/22
Брук Брук-Джэксон 21-летняя "Мисс Зимбабве" 
© Соцсети
Аннтония Порсильд 27-летняя "Мисс Таиланд"
18/22
Аннтония Порсильд 27-летняя "Мисс Таиланд" 
© Соцсети
Камила Авелья 28-летняя "Мисс Колумбия"
19/22
Камила Авелья 28-летняя "Мисс Колумбия" 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Атенеа Перес 27-летняя "Мисс Испания"
20/22
Атенеа Перес 27-летняя "Мисс Испания" 
© Соцсети
Маргарита Голубева 22-летняя "Мисс Россия"
21/22
Маргарита Голубева 22-летняя "Мисс Россия"  
© ТАСС
22/22
© Соцсети

    18 ноября в столице Сальвадора пройдет главный конкурс красоты 2023 года — «Мисс Вселенная». От России на состязание между самыми яркими представительницами прекрасной половины человечества поедет 22-летняя петербурженка Маргарита Голубева.

    Накануне «Мисс Россия» показала национальное платье, в котором она будет бороться за титул главной красавицы планеты. Автором платья стала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова, а при создании она вдохновлялась мотивами русских сказок и, в частности, одноименной картиной Михаила Врубеля, сообщает РБК.

    Всего же за титул «Мисс Вселенной» поборются 86 конкурсанток со всего мира. Мы решили выбрать 20 из них, чтобы показать вам, какие девушки составят конкуренцию русской красавице. Среди них на сцену выйдут как молодые студентки, еще только начинающие свой путь в мире моды, так и состоявшиеся модели с миллионной армией поклонников в соцсетях.

    20 соперниц «Мисс России» Маргариты Голубевы на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» — в галерее «Рамблера».

    1
    Рамблер: главные новости