Самые красивые во Вселенной. Как выглядят соперницы «Мисс Россия»
18 ноября в столице Сальвадора пройдет главный конкурс красоты 2023 года — «Мисс Вселенная». От России на состязание между самыми яркими представительницами прекрасной половины человечества поедет 22-летняя петербурженка Маргарита Голубева.
Накануне «Мисс Россия» показала национальное платье, в котором она будет бороться за титул главной красавицы планеты. Автором платья стала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова, а при создании она вдохновлялась мотивами русских сказок и, в частности, одноименной картиной Михаила Врубеля, сообщает РБК.
Всего же за титул «Мисс Вселенной» поборются 86 конкурсанток со всего мира. Мы решили выбрать 20 из них, чтобы показать вам, какие девушки составят конкуренцию русской красавице. Среди них на сцену выйдут как молодые студентки, еще только начинающие свой путь в мире моды, так и состоявшиеся модели с миллионной армией поклонников в соцсетях.
20 соперниц «Мисс России» Маргариты Голубевы на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» — в галерее «Рамблера».