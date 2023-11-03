Певица Алла Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы решить вопросы с продажей недвижимости, заявил источник KP.RU в шоу-бизнесе. Lenta.ru
"В мае по Москве по гостям Алла не ездила – поэтому к ней в деревню приезжали друзья и юристы. Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено", - заявил источник. Газета.Ru
О возвращении певицы в Россию стало известно 3 ноября. В СМИ уточняли, что Пугачева приехала без своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Москва24