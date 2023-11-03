Мэрия Оренбурга «потеряла» Крым и Калининград на афише Дня народного единства
Администрация Оренбурга оказалась в непростой ситуации перед празднованием Дня народного единства.
На официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте» разместили информацию о запланированных к празднику мероприятиях, а в качестве иллюстрации поместили окрашенную в цвета российского триколора карту с контурами страны, но без Крыма и четырех новых регионов. Это сразу заметили пользователи соцсети, которые обратили внимание, что на карте нет даже Калининграда.
«Что за карта? Даже Крыма нет! То есть парни в окопах умирают за то, чтобы не было Дня единства у новых регионов? Почему их тогда не нанесли», – было написано в одном из комментариев под постом. «Вы что наделали? Верните Крым, верните Калининград! Статья 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности РФ), до 15 лет лишения свободы», – говорится в другом комментарии.
Чуть позже непонятную карту в паблике заменили на государственный флаг России, лежащий поверх карты страны. Однако никакой официальной реакции от мэрии в связи с этим не последовало. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что донбасские мастера создали символы новых регионов для кованой карты России в Крыму.