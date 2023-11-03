Мэрия Оренбурга «потеряла» Крым и Калининград на афише Дня народного единства

«Что за карта? Даже Крыма нет! То есть парни в окопах умирают за то, чтобы не было Дня единства у новых регионов? Почему их тогда не нанесли», – было написано в одном из комментариев под постом. «Вы что наделали? Верните Крым, верните Калининград! Статья 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности РФ), до 15 лет лишения свободы», – говорится в другом комментарии.