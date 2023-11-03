В Госдуме высказались об угрозе преследования вернувшейся Пугачевой

«За что ее можно преследовать? Она кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. Надо отдать должное, она и здесь была хитра. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я может быть чего-то не знаю», — сказал Шолохов.