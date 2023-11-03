Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне 3 ноября

Продолжительность рабочего дня сегодня, 3 ноября, сокращается на 1 час, напомнили в Роструде.

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Данное правило действует независимо от установленной продолжительности рабочего времени работника. То есть, рабочий день сокращается на 1 час, даже если в организации по пятницам и так сокращенный день.

Исключение составляют работники непрерывно действующих предприятий, а также сотрудники, занятые на отдельных видах работ, на которых невозможно уменьшение продолжительности рабочего дня или смены. К таким организациям относятся многие медицинские учреждения и транспортные предприятия.