Смольянинов* заявил, что играет в переходе со своей группой в Латвии

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) признался в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии , которая пока играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

«Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — заявил Смольянинов.

В начале сентября Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории «экспертов с YouTube», которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.