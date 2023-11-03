Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Темирканова

"Уход Юрия Темирканова - огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба. Юрий Хатуевич посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в письме, опубликованном на сайте Кремля.