В России появился региональный индекс гендерного неравенства
Государственный университет управления представил региональный индекс гендерного неравенства, который поставил Вологодскую область на первое место рейтинга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Государственного университета управления.
Исследователи рассказали, что сегодня существует огромное число исследований, рассматривающих изменчивость гендерного равенства, его значение и структуру на региональном уровне.
Согласно их анализу, в Вологодской области «гендерное неравенство почти отсутствует». Кроме того, в регионе достаточно высокие показатели и по другим субиндексам рейтинга, включая экономические и политические возможности, социальное благосостояние и другое. Эти показатели не на максимальном значении, но выше, чем в среднем по РФ.
На последних строчках рейтинга оказались Ямал (ЯНАО), Югра (ХМАО) и Чечня. Москва также не показала высоких результатов и оказалась на пятом снизу месте. Такие показатели, если верить исследователям, обусловлено низкими показателями в социального благосостояния и здравоохранения. При этом экономические и политические показатели Москвы очень высоки.