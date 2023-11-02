Стало известно о владельце Telegram-канала «Утро Дагестан»

Администратором Telegram-канал «Утро Дагестан» оказался бывший российский бизнесмен Абакар Абакаров, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным издания, уроженец Махачкалы также создал сеть из 17 каналов, на которые подписаны от 500 до 20 тысяч человек. Информационные ресурсы он ведет из Стамбула.

До 2015 года Абакаров жил в России, где занимался бизнесом, политикой и общественной деятельностью. Однако вскоре, как пишет РЕН ТВ, у мужчины появились антироссийские взгляды и он решил переехать на территорию Украины. В Одессе Абакаров и члены запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») создали «Исламскую школу». После начала СВО Абакаров отправился в Турцию.

Ранее сообщалось, что в Telegram появился клон канала «Утро Дагестан» со схожим названием.