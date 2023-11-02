В Подмосковье благоустроят парк усадьбы Знаменское-Губайлово

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, что в 2024 году в Красногорске приступят к благоустройству парка усадьбы Знаменское-Губайлово.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Местные жители любят проводить свой досуг в этом месте. Главной идеей проекта является гармоничное сосуществование на одной территории исторических парков двух эпох с сохранением особенностей и учётом потребностей горожан», — сказал Хайкин.

Планируется воссоздание утраченных и реставрация сохранившихся парковых скульптур, а также восстановление плодового сада, существовавшего в парке в советский период.

Работы по благоустройству намерены завершить в 2025 году.