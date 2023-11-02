В России могут появиться конкурсы по рабочим профессиям

"Проработать вопрос совершенствования системы конкурсов "Лучший по профессии", обеспечив ежегодное проведение конкурсов по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил разработать и проводить комплекс "информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий". Речь в том числе идет о ежегодном проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства. Сделать это нужно до 1 октября 2024 года.