Хакеры взломали сайт Киевского облсовета

Хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил и.о. главы облсовета Ярослав Добрянский на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

По его словам, в 13:32 по местному времени (14:32 мск) на главной странице появилось изображение украинского президента с сообщением на русском языке: "Зеленский! Внимание! Мы уже здесь! Жди подробностей!"

Добрянский уточнил, что разбираться с этой ситуацией будет украинская киберполиция.