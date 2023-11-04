Жителям ряда регионов России пообещали аномальную погоду

"В Якутии и Тыве с 4 по 8 ноября морозы будут суровые - температура на 7-8 градусов ниже нормы. Это значит, что в Якутии ожидается до минус 28-34 градусов, в Тыве - до минус 18-24 градусов. В Иркутской области аналогично - морозы до 25 градусов. Очень холодная погода ожидается в Амурской области, где аномалии будут достигать 9-11 градусов. Морозы там будут трещать до 30-32 градусов с 4 по 6 ноября", - сообщил он.