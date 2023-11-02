Дочь Заворотнюк рассказала, как сейчас чувствует себя ее мама

Взрослая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк редко затрагивает тему болезни мамы в своем личном блоге, лишь иногда 27-летняя девушка коротко отвечает на вопросы неравнодушных подписчиц. Сегодня как раз тот случай. «Как мама? С ней все хорошо?» — спросили у Анны. Дочь актрисы честно ответила, что порадовать поклонников Анастасии ей нечем: актриса по-прежнему очень больна.