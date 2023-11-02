В Госдуме предложили наградить Вована и Лексуса

«В этот раз покровы были сорваны с премьера Италии [Джорджи] Мелони. Утром у нее в газете одно, а вечером в куплете — прямо противоположное. Завралась и не краснеет, — написал парламентарий. — Поэтому считаю, что Вована и Лексуса надо награждать. За неоценимый вклад в укрепление гражданского самосознания нашего общества и рост патриотических настроений. Наградить, например, почетной грамотой Государственной думы».