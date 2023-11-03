Стали известны подробности смерти автора хитов Ротару и Кобзона

Стали известны подробности смерти Евгения Ширяева, автора хитов Ротару и Кобзона
Стали известны обстоятельства смерти советского и российского композитора и актера Евгения Ширяева.
Артист скончался вскоре после своего 80-летия - 2 ноября. При этом отмечено, что, несмотря на солидный возраст, на здоровье Ширяев "особо не жаловался".
Как рассказал MK.RU источник в окружении музыканта, ухудшение его состояния началось несколько дней назад.
"Евгений Александрович считал, что у него болит желудок. Боль была только при ходьбе. Когда Ширяев ложился на кровать, все болевые ощущения проходили", - сообщил инсайдер, добавив, что при этом от помощи медиков артист отказывался.
"Ему предлагали вызвать "скорую помощь", но он категорически был против", - подчеркнул источник.
В конечном итоге композитора все-таки госпитализировали. Врачи взяли все необходимые анализы, поставили капельницы. Сегодня утром Евгений Александрович должен был пройти углубленное обследование, был в сознании, разговаривал по телефону, но ночью внезапно скончался - во сне.
Евгений Ширяев написал музыку к десяткам фильмов и телешоу, был одним из создателей групп "Ялла" и "Садо". Как актер, дебютировав на экранах в конце 1970-х, снялся в кинокартинах и сериалах "Железные игры", "Шаг вправо… шаг влево…" (пахан Лоб), "Кодекс молчания", "Дронго". Его песни исполняли Ротару, Распутина, Кобзон, Азиза, Боярский, Романиди, другие.