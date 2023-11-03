Стали известны подробности смерти автора хитов Ротару и Кобзона

Стали известны обстоятельства смерти советского и российского композитора и актера Евгения Ширяева.

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Артист скончался вскоре после своего 80-летия - 2 ноября. При этом отмечено, что, несмотря на солидный возраст, на здоровье Ширяев "особо не жаловался".

Как рассказал MK.RU источник в окружении музыканта, ухудшение его состояния началось несколько дней назад.

"Евгений Александрович считал, что у него болит желудок. Боль была только при ходьбе. Когда Ширяев ложился на кровать, все болевые ощущения проходили", - сообщил инсайдер, добавив, что при этом от помощи медиков артист отказывался.

"Ему предлагали вызвать "скорую помощь", но он категорически был против", - подчеркнул источник.

В конечном итоге композитора все-таки госпитализировали. Врачи взяли все необходимые анализы, поставили капельницы. Сегодня утром Евгений Александрович должен был пройти углубленное обследование, был в сознании, разговаривал по телефону, но ночью внезапно скончался - во сне.