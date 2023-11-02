В Крыму продолжают работу по увековечиванию памяти жертв фашизма

«Память о жертвах фашизма, о наших согражданах, замученных в концлагерях, имеет для нас сакральное значение. В течение многих лет мы активно занимаемся исследовательской, поисковой деятельностью, устанавливаем имена тех, кто был уничтожен немецко-фашистскими захватчиками, участвуем в перезахоронении останков советских солдат. Мы также реконструируем и создаем новые мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена», — отметил Константинов.