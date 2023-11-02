В Крыму продолжают работу по увековечиванию памяти жертв фашизма
В Крыму продолжают работу по увековечиванию памяти жертв фашизма. Ее центром является мемориал на территории бывшего концлагеря «Красный» под Симферополем.
В четверг, 2 ноября, там вспоминают одну из самых трагических страниц в истории оккупации Крыма гитлеровцами. В этот день в 1943 году фашисты казнили в концлагере «Красный» более тысячи человек.
«Тогда из лагеря было вывезено не менее 1200 трупов, которые в двух километрах от «Красного», в урочище Дубки, были облиты горючими веществами и сожжены», — написал в своем аккаунте в соцсетях председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
После освобождения полуострова при обследовании специальной комиссией было установлено, что фашисты в 1942 — 1944 годах неоднократно уничтожали в балке в Дубках трупы мирных граждан.
«Память о жертвах фашизма, о наших согражданах, замученных в концлагерях, имеет для нас сакральное значение. В течение многих лет мы активно занимаемся исследовательской, поисковой деятельностью, устанавливаем имена тех, кто был уничтожен немецко-фашистскими захватчиками, участвуем в перезахоронении останков советских солдат. Мы также реконструируем и создаем новые мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена», — отметил Константинов.