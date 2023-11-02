В России призвали запретить продажу алкогольного мороженого детям

Власти Амурской области предложили ввести ограничения на продажу алкогольного мороженого несовершеннолетним, соответствующую инициативу передали в Минфин.

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Об этом сообщила газета «Известия».

Отмечается, что крепость мороженого с алкоголем составляет от 1,5% до 6%, а это соответствует градусам, которые содержатся в слабоалкогольных напитках.

По информации издания, предложения по ограничению были направлены в Минфин в мае, а данную идею уже поддержали в Росалкогольтабакконтроле.